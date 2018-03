Con la Serie A che si concede un turno di riposo per gli impegni della Nazionale, si punta sulla Serie B. Due le gare in programma sabato. Calcio d’inizio alle 18 per Spezia – Ascoli con i liguri largamente favoriti sulla lavagna di BetFlag che offre l’1 a 1,80, l’X a 3,25 e il 2 a 4,95. Doppia chance 12 al 15° minuto è proposta a 3,50, la doppia chance X2 alla mezz’ora 1,35 mentre l’12 a 1,95. In serata alla 20,30 il Bari ospita al San Nicola il Brescia con la speranza di tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e quindi rilanciarsi a ridosso delle prime della classe. Le quote sorridono ai biancorossi con l’1 a 1,75, l’X a 3,40 e il 2 a 4,75. L’under/ over 2,5 a 1,65 e 2,20, l’under/ over 3,5 a 1,22 e 3,90 e l’under/ over 4,5 a 1,07 e 7,50. Domenica alle 12,30 test verità per il sorprendente Foggia in quel di Parma. Per la bandiera delle scommessa padroni di casa in grado di conquistare l’intera posta in palio ma 1 alto a 2,00, particolarmente lontano dal 2 rossonero a 3,80 e con l’X a 3,25. L’1 o over 2,5 il sì moltiplica per 1,43, l’X o over 2,5 sì a 1,38, il 2 o over 2,5 sì a 1,68. Alle 15 il Palermo farà gli onori di casa ad un Carpi che si è rilanciato in classifica con le ultime due vittorie consecutive. Ciononostante rosanero in grado di far bottino pieno bancato a 1,85, distante dall’X a 3,20 e ancor di più dal 4,70 del 2. Il multigoal da 1 a 2 sì a 1,85, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 5 sì a 2,60, il multigoal oltre 7 sì a 28,00. Venti punti in classifica dividono la capolista Empoli dal Pescara, avversario da affrontare sempre con il dovuto rispetto soprattutto in riva all’Adriatico. L’1 dei padroni di casa è suggerito a 3,30 alto sì ma non distante dal 2 dei toscani a 2,10 e con l’X a 3,40. Sempre particolarmente congrue le quote dei risultati esatti; 0 – 0 a 12,50, 2 – 0 a 16,00, 3 – 1 a 23,00, 1 – 3 a 14,00, 2 – 3 a 22,00 e 3 – 3 a 55,00. Gara delicata con punti che, è il caso di dire, valgono doppio in Ternana – Frosinone, un testa coda che può condizionare il prosieguo del campionato di entrambe le formazioni. Ventisei punti di differenza in classifica fanno pendere inevitabilmente l’ago della bilancia a favore dei ciociari ma 2 alto a 2,10, con l’1 a 3,50 e l’X a 3,30. Si scommette anche sul metodo del primo goal: su punizione a 13,00, su rigore a 9,00, su tiro a 1,40, su colpo di testa a 6,00, nessun goal a 9,75 e su autorete a 25,00. Promette emozioni alle 18 Venezia – Cittadella, due formazioni che non nascondono ambizioni di salto di categoria e attualmente in piena bagarre playoff. Il fattore campo condiziona le proposte dei quotisti di BetFlag che favoriscono l’1 a 2,30, con l’X e il 2 quasi allineati rispettivamente a 3.10 e 3,20. Per la somma goal quella pari a 0 moltiplica per 8,25, pari a 1 per 4,00, pari a 2 per 3,15, pari a 3 per 4,15, per 4 per 6,50, oltre 4 per 7,50.