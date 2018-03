Comincia di mercoledì il turno pre pasquale della Serie B:.giovedì alle 20,30 il calendario oppone l’Entella al Palermo, terzo in classifica ad un punto dal secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A. Rosanero squadra da battere sulla lavagna di BetFlag che banca il 2 con un congruo 2,20, non lontanissimo da un tondo 3,00 per l’X e con l’1 a 3,50. Particolarmente alto l’12 al 15° a 3,85 che scende a 2,05 per l’12 al 30°, con l’12 a 1,10 e l’1X a 1,20 sempre alla mezz’ora. La capolista Empoli torna a giocare in casa contro la Salernitana. La bandiera delle scommesse punta sui toscani vincenti a 1,50, con l’X a 4,20 e il 2 granata a 6,25. L’1 o gol sì popolare a 1,07, l’X o gol sì a 1,77 e il 2 o gol sì a 1,72. Cittadella – Spezia è gara di cartello tra due formazioni che aspirano a disputare i playoff. Il fattore campo condiziona le quote dell’incontro con l’1 a 1,85, l’X a 3,20 e il 2 a 4,60. Si scommette anche sul nome del marcatore con Andrea Arrighini sì a 2,65, Pablo Mariano Granoche Louro sì a 3,25, Cristian Kouakou Kouame sì a 2,75, Giulio Fasolo e Luca Vido sì a 2,95, Luca Strizzolo sì a 2,50, Guido Marilungo sì a 3,00. Frosinone – Venezia è sicuramente il match clou della giornata, anche questa partita in programma giovedì alla 20,30. Per i quotisti di BetFlag padroni di casa in grado di conquistare l’intera posta in palio e 1 a 1,75, che raddoppia a 3,45 per l’X e con il 2 a 4,70. Per la somma gol quella pari a 0 paga per 9,00, quella pari a 1 per 4,20, quella pari a 2 per 3,25, quella pari a 3 per 4,05, quella pari a 4 per 6,25 e quella oltre 4 per 6,75.Venerdì alle 18 fischio di inizio per Novara – Cesena. Padroni di casa favoriti ma 1 particolarmente alto a 2,05, X a 3,15 e 2 a 3,75. L’under/ over 1,5 vale 3,00 e 1,35, l’under/ over 2,5 1,65 e 2,15, l’under/ over 3,5 1,25 e 3,75. In serata alle 21 chiude la griglia delle gare prepasquali Perugia – Cremonese. Formazione umbra avanti nel pronostico con l’1 a 1,95, l’X a 3,25 e il 2 a 4,05. Tra i risultati esatti 0 – 0 a 8,00, l’1 – 0 a 6,00, il 2 – 0 a 8,25, il 3 – 0 a 15,00, l’1 – 3 a 35,00 e il 2 – 3 a 50,00.