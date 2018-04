Saranno due gli anticipi di Serie B del fine settimana. Primo a scendere in campo domani alle 19 sarà il Foggia contro un Ascoli che sta inanellando una serie di risultati positivi che lo hanno rimesso in gioco per la salvezza. Per BetFlag, si legge in una nota, padroni di casa in condizione di fare bottino pieno e banca l’1 a 1,70, con l’X a 3,65 e il 2 a 4,60. Popolari le quote offerte per la doppia chance con l’1X a 1,15, 1,24 l’12, ma particolarmente congruo l’X2 a 2,03. A proseguire, alle 21 il Parma ospita il Cittadella con l’obiettivo di allungare la striscia positiva delle quattro vittorie consecutive, che lo hanno rilanciato a ridosso delle prime della classe, ai danni di una squadra che ha perso lo smalto di buona parte della stagione. Sulla lavagna della bandiera delle scommesse padroni di casa favoriti e 1 a 1,75, che raddoppia a 3,40 per l’X del novantesimo ma con il 2 a 4,75. Ed anche, l’under/ over 1,5 a 2,95 e 1,35, l’under/ over 2.5 a 1,65 e 2,15, l’under/ over 3,5 a 1,25 e 3,85 e l’under/ over 4,5 a 1,07 e 7,25. Sabato cadetti tutti in campo insieme alle 15, ben nove confronti, alcuni di grande interesse e che potrebbero avere ripercussioni sulla classifica e sul prosieguo del torneo. A cominciare da Entella – Avellino con il fattore campo che condiziona gli indicatori di BetFlag e propone l’1 a 2,15, l’X a 3,20 e il 2 a 3,45. Esiti sostanzialmente differenti con l’1 del 15° a 6,25, l’X a 1,22, il 2 a 7,97, o l’1 del 30° a 3,50, l’X a 1,67 e il 2 a 4,53. Tra tripla Pescara – Bari, un derby in riva all’Adriatico di indiscusso fascino tra due squadre in cerca di punti finalizzati ad opposti obiettivi: 1 a 2,50, 2 a 2,85 e X a 3,15. Per il multigoal da 1 a 2 sì a 2,10, il multigaol da 2 a 3 sì che raddoppia la scommessa, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,60, il multigoal da 3 a 5 sì a 2,20 e il multigoal oltre 7 a 23,00. Il Palermo ospita una Cremonese che non sa più vincere ed i coefficienti della bandiera delle scommesse si tingono di rosanero: 1 a 1,55, X a 3,80 e 2 a 6,00. Anche a doppia cifra quelli sul metodo del goal a 1,40 su tiro, con colpo di testa a 6,00, nessun goal a 9,25, a 13,00 su punizione, a 25,00 su autorete. Ancor più a senso unico i suggerimenti per la gara tra la capolista Empoli e la Pro Vercelli, ben trentasei punti di differenza giustificano l’1 a 1,35, che lievita a 4,75 per l’X fino ad arrivare a 8,25 per il 2. Come al solito particolarmente congrue le quote per i risultati esatti. A cominciare dallo 0 – 0 a 13,25, con il 2 – 2 a 20,00, 3 – 2 a 27,00, il 2 – 3 a 60,00, ma con il 2 – 4, il 3 – 4 e il 4 – 4 a 225,00. Promette emozioni Frosinone – Spezia con i ciociari a corto di risultati ed agganciati al secondo posto in classifica dal Palermo. La lavagna di BetFlag accorda fiducia ai padroni di casa e banca l’1 a 1,75, che raddoppia a 3,40 per l’X e con il 2 a 4,85. La somma goal pari a 0 vale 8,50, la somma pari a 1 è a 4,00, la somma goal pari a 2 a 3,20, la somma goal pari a 3 a 4,10, la somma goal pari a 4 a 6,50, la somma goal oltre 4 a 7,25.