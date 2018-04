Con l’Empoli ormai in promosso in Serie A, la B tornano in campo per l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. È Palermo – Bari il match clou della quartultima giornata della regular season. I rosanero puntano a consolidare il secondo posto in classifica, i biancorossi all’aggancio. Sulla panchina dei siciliani farà l’esordio il nuovo tecnico Roberto Stellone, un ex, come ex è pure l’allenatore dei pugliesi Fabio Grosso che dal 2004 al 2006 ha indossato la casacca palermitana da giocatore. Si gioca alle 20,30 con la squadra di casa favorita sulla lavagna di BetFlag che banca l’1 a 1,90, l’X a 3,30 e il 2 a 4,15. Sostanzialmente differenti gli esiti fino al 15° con l’1 a 5,80, l’X a 1,22, il 2 a 8,85, e fino al 30° con l’1 a 3,10, l’X a 1,70 e il 2 a 4,15. Primo maggio con le scarpette ai piedi per tutte le altre formazioni. Il lunch match delle 12.30 - si legge in una nota, è una gara delicatissima tra l’Avellino e il Cittadella, obiettivi di classifica opposti e posta in palio pesantissima. Non è gara da tripla ma poco ci manca perché il fattore campo abbassa la quota dell’1 a 2,35 rispetto al 2 a 3,05 e con l’X a 3,20. Sufficientemente alto le proposte per la doppia chance con l’12 a 1,32, l’1X a 1,35 e l’X2 a 1,56. Colpo di coda cercasi in Pescara – Cesena che scenderanno in campo alle 15.00. Anche in questo caso il campo amico tiene più basso il coefficiente dell’1 a 2,05 contro il 3,55 del 2 bianconero, ma con l’X a 3,30. E poi, l’under 1,5 a 3,60 e l’over 1,5 a 1,25, l’under 2,5 a 1,90 e l’over 2,5 a 1,85, l’under 3,5 a 1,35 e l’over 3,5 triplicata la scommessa. Contro una squadra non ancora matematicamente salva il Frosinone cerca a Brescia i punti per riagguantare il secondo posto in classifica per centrare la promozione diretta in serie A. Compito non facile a tradurre i numeri della bandiera delle scommesse che indica l’1 a 3,25, l’X a 3,15 ma 2 alto a 2,25. Come sempre - prosegue la nota - anche a doppia cifra la giocata sul metodo del primo goal con la punizione a 13,00, l’autorete a 25,00, il rigore a 9,00 e nessun goal a 9,25. I punti in palio della sfida tra una Cremonese che non sa più vincere e un Novara reduce da una gara d’orgoglio al cospetto di un Empoli regina del torneo possono valere una stagione. BetFlag segnala l’1 a 2,30, l’X a 3,00 e il 2 a 3,30. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 paga 7,25, il 2 – 0 10,50, il 2 – 2 15,00, il 3 – 2 35,00, il 2 – 3 40,00, l’1 – 4 100,00 e il 3 – 4 150,00. Quota popolare, invece, per l’1 del Parma a 1,55 che ospita la Ternana fanalino di coda. Particolarmente congrui gli altri due esiti con l’X a 3,90 e il 2 a 5,75. Per la somma goal quella pari a 0 moltiplica per 12,00, pari a 1 per 5,00, pari a 2 per 3,50, pari a 3 per 3,90, pari e oltre 4 per 5,25. Sempre alle 15 altra sfida al cardiopalma tra la Virtus Entella e l’Ascoli dal cui risultato potrebbe dipendere la salvezza di entrambe le squadre appaiate in classifica a quaranta punti. Alla luce delle ultime prestazione e il campo amico l’1 bianconero val meno del 2 ospite rispettivamente a 2,25 e 3,40, con l’X a 3,05. Per il multigoal da 1 a 2 e da 2 a 3 sì che raddoppia la giocata, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,75, il multigoal da 4 a 5 sì a 4,70 e multigoal oltre 7 sì a 25,00.