Dopo tre pareggi consecutivi il Bari prova a risalire in classifica nell’anticipo della Serie B di stasera. I biancorossi, attualmente quinti, possono approfittare dell’impegno, sulla carta facile, contro il Brescia, 17° e al limite della zona play out. Sul tabellone Microgame i pugliesi giocano da favoriti, il ritorno al successo è dato a 1,80. Si punta invece a 3,30 sul pareggio e a 4,85 sul blitz dei biancoazzurri. Il Bari ha una media di un gol incassato a partita nelle gare interne (15 su 15), ma il Brescia non è molto incisivo in trasferta, avendo segnato solo 11 reti fuori (secondo peggior attacco della Serie B). I quotisti puntano su una partita da Under (con meno di tre reti complessive), data a 1,65, mentre un successo del Bari senza incassare gol (segno «1+No Goal») vale 2,75.