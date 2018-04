Lunedì sera, alle 20.30, chiude la griglia delle gare della 36esima giornata il match clou tra il Frosinone e l’Empoli, le prime due della classe. Se i toscani hanno quasi entrambi i piedi in Serie A i padroni di casa puntano a consolidare il secondo posto in classifica propedeutico al passaggio diretto nella massima serie. Per i quotisti di BetFlag i ciociari possono avvantaggiarsi del supporto del pubblico amico e bancano l’1 a 2,30, non particolarmente distante dal 3,10 del 2 e con l’X a 3,25.