Dopo avere rosicchiato punti alle prime due in classifica nell’ultima giornata di Serie B, il Palermo prova a rimanere nella scia di Empoli e Frosinone, ma dovrà fare i conti con il tabù Parma. I rosanero, domani, affrontano i gialloblù al Tardini, dove non hanno mai vinto nelle 12 partite giocate contro gli emiliani. Il primo e storico «2» è dato a tre volte la scommessa sul tabellone 888sport.it. Da tenere d’occhio anche la «X», alla stessa quota, visto che i siciliani sono la squadra con più pareggi fuori casa, otto fino a ora. Anche il Parma tenta di risalire posizioni in zona play off: ha ritrovato il successo nello scorso turno, risalendo in settima piazza dopo quattro passaggi a vuoto e gioca da favorito, dato a 2,40. Statistiche e quote annunciano una partita da Under: Palermo e Parma, con 25 e 26 reti incassate fino a ora, sono tra le migliori difese della Serie B e una gara con meno di tre reti complessive è ritenuta probabilissima, a 1,53.