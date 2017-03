Super sfida in Serie B domenica pomeriggio. A Ferrara c’è lo scontro al vertice tra la Spal, capolista con 58 punti, e il Frosinone, secondo a 56. È inevitabilmente anche la sfida tra le due grandi favorite dei bookmaker per il primato a fine campionato: i biancoazzurri, dopo una lunga cavalcata, sono dati a 2,50 per chiudere il torneo davanti a tutti, subito dopo vengono i laziali, piazzati a 2,75 su 888sport.it. Situazione che, gioco forza, potrebbe essere ribaltata domenica sera, alla luce del risultato del Paolo Mazza. Quotisti e scommettitori, però, si schierano per l’allungo della Spal: i biancoazzurri sono favoriti a 2,17. Del resto, in casa hanno ceduto solo una volta, a settembre contro il Verona. Si punta a 3,05 sul pareggio, mentre poco più di una scommessa su cinque è andata sul blitz del Frosinone, che fuori casa non ha un grande bilancio (5 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte): il successo esterno dei gialloblu viaggia a 3,45.