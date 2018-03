Ha perso contro la capolista Empoli, ma al termine di una gara combattuta e con uno scarto minimo. Per questo, secondo i bookmaker, il Venezia parte con una marcia in più per il derby di domenica contro il Cittadella. La squadra di Inzaghi ha vinto le ultime cinque partite disputate al Penzo e per 888sport.it un altro «1» si gioca a 2,30. Per il Venezia sarebbe la prima vittoria dal 2007 contro il Cittadella, che risponde con un ottimo bilancio in trasferta: nove le vittorie dei granata nei quindici incontri fuori casa, con il «2» che ora vale 3,35 e il pareggio a 3 volte la posta. Nei tre confronti più recenti tra le due squadre sono arrivati altrettanti Goal e due Over: entrambe le squadre a segno ora si giocano a 1,86, mentre un incontro da almeno tre reti complessive è in lavagna a 2,25.