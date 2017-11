Dopo l'anticipo di ieri, con il Pescara che ha acciuffato il pareggio contro la capolista Palermo, Empoli, Frosinone e Parma hanno la possibilità di agguantare il primato. I toscani scenderanno in campo nella giornata di domani, contro lo Spezia; mentre le altre due si affronteranno alle 15 allo stadio Stirpe: la squadra di Longo arriva dal pareggio col Venezia, gli uomini di D'Aversa da tre vittorie consecutive. In ballo c'è il primo posto in classifica.



Altro big match di giornata è quello tra Salernitana e Bari, entrambe a 19 punti, in piena corsa playoff. I Galletti sono quasi perfetti in casa, mentre in trasferta sono la peggior squadra della Serie B. La Cremonese, settima in classifica, sfida il Foggia, reduce dalla vittoria di Vercelli. In fondo alla classifica, scontro tra Entella e Cesena e Carpi e Ascoli. Il Brescia, che con Marino in panchina sembra aver svoltato, attende il Venezia di Inzaghi. Chiude il programma il derby tra Novara e Pro Vercelli.