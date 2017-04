Non solo grigliate e gite fuori porta: a Pasquetta c'è spazio anche per il calcio. Si gioca, infatti, la 36esima giornata di Serie B. Tutte e 22 le squadre saranno impegnate nelle 11 partite odierne: si parte alle 12.30, con la Spal capolista che può portarsi momentaneamente a +5 sul Frosinone e ospita il Trapani, a caccia invece di punti per allontanarsi dalla zona playout.



Otto gare alle 15, tra cui spiccano l'impegno dello stesso Frosinone con il Novara e il derby veneto Verona-Cittadella. Il Benevento quarto in classifica fa visita al Brescia, il Perugia ospita l'Ascoli, la Virtus Entella la Ternana, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate. Molto interessante per la zona playoff la sfida tra Carpi e Bari. Chiudono il programma delle 15 Salernitana-Latina e Vicenza-Pro Vercelli.



Alle 18, poi, tocca al Pisa di Rino Gattuso, che si gioca molto della sua permanenza in Serie B contro l'Avellino, mentre la giornata si conclude con Cesena e Spezia, che si affrontano alle 20.30.