Dopo il successo in extremis del Foggia sul Cesena nell'anticipo di ieri sera, prosegue il 31esimo turno di Serie B con otto sfide in programma alle 15. Dopo il sorpasso sul Frosinone nell'ultima giornata, l'Empoli prova a mantenere il primato nella sfida contro il Venezia. Impegno casalingo anche per i gialloblu di Moreno Longo, che ospitano la Salernitana, mentre il Palermo va Novara. Scontro diretto a Cittadella tra i padroni di casa e il Bari, mentre il Parma prova ad allungare la striscia di due vittorie consecutive sul campo dell'Entella. A ridosso della zona playoff, lo Spezia tenta il colpaccio a Perugia. In coda sfida delicata tra Ascoli e Ternana, mentre il Brescia cerca punti salvezza in casa contro la Cremonese. Completano il quadro i posticipi Avellino-Pescara (domani) e Carpi-Pro Vercelli (lunedì).