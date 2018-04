Dopo i due anticipi del venerdì sera che hanno visto impegnate Venezia-Palermo e Bari-Entella prosegue il programma della 38esima giornata di Serie B e, a sole 4 partite dal termine della stagione, sono tanti i verdetti ancora da esprimere.



La prima, la più importante è la corsa alla promozione con l'Empoli che ospita al Catellani il Novara con la festa promozione già pronta. L'accesso alla prossima Serie A sarà aritmetica in caso di successo o di pareggio dopo la sconfitta del Palermo contro il Venezia. Ininfluente il risultato del Parma che invece è ancora in lotta per la promozione e sarà impegnato in trasferta con la Pro Vercelli.



Autentico spareggio playoff è invece Cittadella-Foggia. Al Tombolato c'è in palio l'ultima piazza utile per accedere ai playoff con gli uomini di Venturato a +4 su quelli di Stroppa che, però, arrivano imbattuti da 4 gare al match decisivo. Sempre in zona playoff sarà importante la sfida che vedrà il Frosinone (4° a 62 punti) affrontare in trasferta un Cesena alla disperata ricerca di punti salvezza. In cerca di riscatto dopo il ko nel derby contro la Ternana è anche il Perugia (7° a 57 punti) che, in trasferta, sfiderà un Ascoli in ripresa, ma sempre impegnato nella corsa per non retrocedere.



In zona salvezza, ma non ancora al riparo da possibili ricadute sono l'Avellino, che va in trasferta a Carpi, e il Pescara, impegnato a Terni contro una Ternana imbattuta da 4 giornate. Chiudono il programma Salernitana-Brescia e Spezia-Cremonese