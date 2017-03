Dopo l'anticipo del venerdì, Perugia-Benevento, continua con altre 8 gare il programma della 31esima giornata di Serie B.



Occhi puntati alle 15 sul big match di giornata che vedrà la capolista Spal affrontare in trasferta un Carpi in serie positiva da due giornate e in risalita verso un piazzamento playoff distante solo 3 punti.



Senza vittorie da 3 gare, con 2 pareggi e 1 sconfitta, il Frosinone terzo e a 2 punti dalla vetta ospita al Matusa il Vicenza in serie positiva da tre gare e bisognoso di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. A pari punti con il Frosinone e secondo in classifica è invece il Verona che dopo il pareggio nell'ultimo turno contro l'Ascoli fa visita in trasferta ad una Pro Vercelli in cerca di punti salvezza.



Tanti gli scontri a distanza che mettono a confronto squadre in zona playoff e in zona playout. In ottica salvezza l'Ascoli ospita il Cittadella mentre il Trapani proverà a ritrovare una vittoria che manca da tre gare contro un Bari che ha all'attivo 4 successi nelle ultime 5 partite.



Novara e Spezia, appaiate in classifica saranno impegnate entrambe in trasferta rispettivamente ad Avellino e a Brescia, mentre chiude il programma lo scontro fondamentale fra due società che non stanno attraversando un periodo sereno, Pisa e Latina.