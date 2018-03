E' una Serie B che ha mandato in scena solamente 5 partite rispetto alle 8 inizialmente in programma. A causa della neve, infatti, sono state rinviate a data da destinarsi Brescia-Entella, Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugia. Regolarmente in campo, invece, il Frosinone, che vince contro il Novara al Benito Sirpe e torna a riprendere confidenza con i 3 punti dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime 2. Decisiva la rete di Nicola Citro, che manda, in attesa dell'Empoli, i ciociari in vetta alla classifica.



Sempre alle 15 la delicata sfida salvezza tra l'Ascoli penultimo in classifica e la Salernitana sestultima vede la vittoria degli ospiti, che vincono 3-0 al Del Duca e tornano a vincere dopo 4 ko negli ultimi 5 match. Doppio Bocalon e Casasola fanno respirare Colantuono. Alle spalle dell'Ascoli c'è la Ternana, ultima, che ospita e batte la Cremonese di Tesser: Montalto e Defendi regalano la vittoria, inutile il gol della bandiera di Cavion.. Dal sapore di playoff anche il match tra Cittadella e Pescara: vincono i veneti grazie a Iori e Kouamé, Zeman rischia. Chiude il programma Spezia-Cesena: i liguri cadono in casa contro la squadra di Castori. Apre Kupiz, risponde Marilungo, la chiude Jallow.