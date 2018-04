Al via la 34esima giornata di Serie B, con sette partite in programma questo sabato alle 15.



A partire dall'Empoli: la capolista va sotto sul campo dello Spezia, serve una rete di Piu per scacciare la paura e centrare un pareggio che permette comunque di allungare.



Cade in trasferta infatti il Frosinone: Calaiò centra il palo su rigore, ma la doppietta di Di Gaudio regala comunque il successo al Parma. Il Frosinone viene così agganciato al secondo posto dal Palermo, che al Renzo Barbera passa con Coronado ma si fa rimontare da Valzania; gli abruzzesi potrebbero anche vincere, ma Brugman fallisce dal dischetto. Non approfitta il Bari, che non va oltre l'1-1 con la Salernitana.



Infine, tre scontri caldi per la zona playoff: il Cittadella crolla sul campo della Ternana, che vince 5-1 con la tripletta di Tremolada, il Carpi perde su quello dell'Ascoli, al quarto risultato utile consecutivo; va al Foggia lo scontro diretto con la Cremonese, poker per i pugliesi che si portano a -4 dal Cittadella.



Domani Venezia-Brescia (15), Cesena-Entella e Pro Vercelli-Novara (17.30), chiuderà lunedì alle 20.30 Avellino-Perugia.