Torna in campo la Serie B, con due anticipi per la 27esima giornata. Alle 19 apre lo Spezia, che in casa cerca il quarto risultato utile consecutivo e punti per la corsa playoff contro la Salernitana, a sua volta desiderosa di allontanarsi dalla parte bassa della classifica.



Alle 21 poi scontro diretto proprio in zona playoff: reduce da tre turni senza successo, il Parma ospita il Venezia di Inzaghi, che invece arriva da quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio).