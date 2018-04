Dopo il netto successo per 3-0 del Foggia sull’Ascoli e il pareggio a reti inviolate tra Parma e Cittadella si è completata oggi la 35esima giornata di Serie B, con tutte le 9 partite rimanenti in programma alle 15.



L’Empoli, capolista indiscussa proiettata verso l’immediato ritorno in Serie A, soffre al Castellani contro la Pro Vercelli che, seppur penultima, era stata l’ultima squadra in grado di batterli, l’11 novembre scorso. I toscani, imbattuti da 21 turni e in rete da 25 partite consecutive, vanno sotto all 8’ per un gol di Bifulco, ma reagiscono immediatamente e ribaltano il risultato con le reti di Caputo, Zajc e Luperto. Il gol di Castiglia nella ripresa non basta ai piemontesi per riprendere la gara. Per gli uomini di Grassadonia è la dodicesima partita consecutiva senza vittorie. I toscani continuano invece la loro inesorabile marcia verso la Serie A.



Due soli punti ottenuti nelle ultime tre uscite per il Palermo che al Barbera non va oltre l’1-1 contro la Cremonese: i siciliani rimangono secondi in classifica a parimerito con il Frosinone, anch’esso bloccato sul pari dallo Spezia, ma in vantaggio sui ciociari per gli scontri diretti. Finisse oggi, tornerebbero in Serie A senza passare dal playoff. I siciliani passano in vantaggio al 61' con una rete di Coronado, ma all’83’ arriva il clamoroso pareggio di Scamacca. Occasione persa per allungare sul Frosinone per gli uomini di Tedino, punto prezioso per Tesser, che interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive.



Il Frosinone continua nel suo periodo no dopo la brutta sconfitta col Parma: i ciociari pareggiano tra le mura amiche del Benito Stirpe per 1-1 contro lo Spezia. I padroni di casa la sbloccano al 58' con un rigore di Federico Dionisi, ma vengono riacciuffati in extremis da un altro penalty trasformato da Pessina. Lo Spezia, in serie positiva da quattro giornate, ottiene un punto che consente di sperare ancora nei playoff, invertendo un trend in trasferta decisamente negativo.



In un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff al Curi Perugia e Venezia si dividono la posta in palio. I lagunari passano in vantaggio con una rete di Modolo al 57’, a '5 dalla fine il pareggio firmato da Buonaiuto. Finisce 1-1: entrambe arrivavano da due sconfitte: Breda riprende la corsa interrotta dopo lo stop impostogli la scorsa settimana dall’Avellino. Inzaghi invece, continua a faticare in trasferta, dove non vince da novembre.



Rallenta anche la corsa di Fabio Grosso che tornava a Pescara con il suo Bari con la speranza di tener viva la corsa alla promozione diretta, contro gli abruzzesi reduci da 10 partite senza successi e con l’incubo playout sempre più vicino. I pugliesi partono forte e si portano sul 2-0 con le reti di Nene e Andersen, ma nella ripresa i padroni di casa rimontano grazie alle marcature di Mancuso e di Pettinari al 90'. La squadra di Pillon riesce a pareggiare in 10 uomini e a trovare un punto che smuove la classifica e accresce la fiducia.



Al Rigamonti Brescia e Carpi si dividono la posta in palio: finisce 1-1, ma ad avere rimpianti sono i padroni di casa, raggiunti allo scadere dagli emiliani a segno con Melchiorri. Caracciolo prima sbaglia un rigore, poi porta in vantaggio i suoi al 81', ma come detto la rete non regala al Brescia la vittoria. I lombardi sprecano una buona occasione per rimpolpare il vantaggio sulla zona a rischio, mentre gli emiliani muovono la classifica raggiungendo il Foggia, vittorioso ieri nell’anticipo contro l’Ascoli.



La Salernitana di Colantuono non trova la terza vittoria consecutiva all'Arechi contro il Cesena, ma riesce a pareggiare una partita che si era messa male: la sblocca al 19’ Moncini, pareggia Rosina al 70’.



Finisce con un pareggio anche lo scontro salvezza a Chiavari tra l’Entella e l’Avellino.

I campani passano in vantaggio con una rete di Asencio al 52’, i padroni di casa impattano con Ceccarelli al 77’. L'arrivo di Foscarini ha comunque regalato nuova linfa ai Lupi.



Infine al Piola clamorosa vittoria della Ternana che si impone per 3-0 contro il Novara. Una doppietta di Carretta e une rete di Favalli regalano la seconda vittoria consecutiva agli umbri dopo il 5-1 contro il Cittadella: sognare la salvezza è ancora possibile.