Si apre alle 15 la 25esima giornata di Serie B. Fari puntati sul San Nicola, dove un Bari in crisi attende la capolista Frosinone: Galano contro Ciano, Grosso contro Longo, con i ciociari che arrivano da 15 risultati utili consecutivi (l'ultima sconfitta è arrivata l'8 ottobre contro il Novara, con Ciofani e compagni che arrivano da 5 vittorie consecutive). Il futuro del tecnico dei Galletti passa da questa partita. L'altra big, l'Empoli, va invece nella tana dell'Ascoli, dove il pubblico del Del Duca è pronto a sostenere gli uomini di Cosmi.



Altra sfida importante è quella tra Carpi e Cremonese, entrambe in piena lotta per i playoff. Gli uomini di Calabro arrivano da una vittoria, quelli di Tesser da una sconfitta casalinga. In ottica playoff va vista anche la sfida tra gli ex compagni all'Atalanta Gallo e Inzaghi, con Spezia e Venezia che stanno vivendo un momento più che positivo. Il Pescara, invece, attende in casa la Salernitana di Colantuono: il presidente degli abruzzesi ha chiesto a gran voce i playoff.



In zona retrocessione, invece, sfida delicatissima quella tra Ternana ed Entella, entrambe ko nell'ultimo turno; così come quella della Pro Vercelli, in risalita, così come il Brescia, rinforzatosi dal mercato. Chiude il programma il match tra Avellino e Cesena.