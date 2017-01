Dopo le gare di ieri pomeriggio e in attesa del Monday Night tra Perugia e Cesena, continua oggi la 22esima giornata di Serie B: rinviata la sfida tra Ascoli e Pro Vercelli, per la neve e le forti scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia, alle 17.30 tocca a Salernitana e Spezia affrontarsi nel posticipo domenicale allo Stadio Arechi. Match tra due squadre, quelle allenate da Sannino e Di Carlo, che hanno reso meno di quanto avrebbero potuto nella prima parte di stagione: i liguri vogliono i tre punti per rientrare in zona playoff, mentre i campani cercano una vittoria tra le mura amiche per incamerare punti salvezza e provare ad ambire a qualcosa in più.