Prosegue la 19esima giornata di Serie B, aperta ieri dall'anticipo Foggia-Venezia, con altre otto partite alle 15.



Il Palermo prova a difendere la testa della classifica in casa contro la Ternana terzultima, due punti più dietro seguono Parma e Frosinone pronti a insidiare i rosaneri: i ducali ospitano un Cesena imbattuto da quasi un mese, mentre i ciociari cercano l'undicesimo risultato utile consecutivo sul campo del Carpi.



Impegni in trasferta anche per le altre due inseguitrici Empoli e Bari: i toscani sono impegnati nello scontro diretto con la Cremonese, mentre i pugliesi se la vedono con il Perugia. Sfida a metà classifica tra Entella e Salernitana, mentre le ultime due della classe cercano punti importanti per la corsa salvezza: la Pro Vercelli ospita lo Spezia, l'Ascoli va ad Avellino.



Chiuderanno il turno domenica Brescia-Cittadella e Pescara-Novara.