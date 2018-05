Al via la 40esima giornata di Serie B, la terzultima di questo campionato e ancora tanti verdetti da scrivere: nove partite in questo sabato, in attesa dei posticipi Cesena-Parma (domenica 17.30) e Empoli-Cremonese (lunedì 20.30).



Frosinone, Palermo e Venezia (rispettivamente 65, 64 e 63 punti) riprendono la loro marcia verso il secondo posto, ora occupato dal Parma: i ciociari ospitano il Carpi, i rosanero vanno sul campo della Ternana mentre la squadra di Inzaghi affronta il Foggia, le cui speranze di raggiungere la zona playoff sono ridotte al lumicino. Decisivo in questo senso il confronto tra Bari (6°) e Perugia (8°), mentre il Cittadella se la vede con il Brescia. Match caldi anche per la zona retrocessione e playout: scontro diretto tra Ascoli e Avellino, Novara in casa contro il Pescara, impegni in trasferta per Entella e Pro Vercelli, rispettivamente con Salernitana e Spezia.