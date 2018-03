Dopo l'anticipo disputato ieri tra Ascoli e Bari, continua la 33esima giornata di campionato di Serie B, per l'occasione infrasettimanale in vista delle vacanze di Pasqua: in attesa dei due posticipi in programma domani tra Novara-Cesena e Perugia-Cremonese, oggi si giocano ben otto partite, tutte in scena alle ore 20.30. L'Empoli capolista è impegnata al Castellani contro la Salernitana: sfida tra due delle squadre più in forma del campionato visto che i toscani sono reduci da 17 risultati utili di fila (11 vittorie e 6 pareggi) in campionato e volano sulle ali della coppia Caputo-Donnrarumma (40 gol in due sui 66 totali della squadra), mentre i campani arrivano da 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pari). La squadra di Andreazzoli vuole mantenere i punti di vantaggio su Frosinone e Palermo, rispettivamente seconda e terza, mentre quella di Colantuono vuole allontanarsi il più possibile dalla zona playout, distante ora 7 punti. Il big match di giornata è però senza dubbio quello dello Stirpe di Frosinone tra i ciociari e il Venezia: Longo non può più sbagliare dopo due pari e una sconfitta, Inzaghi potrebbe clamorosamente portarsi a meno tre dalla promozione diretta. Il Palermo di Tedino, che non perde da cinque gare, va sul campo di una pericolante Entella, mentre il Cittadella di Foscarini, che non vince da tre partite, riceve uno Spezia ancora in corsa per i playoff, nonostante non vinca dal 23 febbraio. Proprio per non perdere il treno playoff il Parma di D'Aversa ha bisogno di punti sul campo del pericolante Avellino di Novellino, così come il Carpi, che riceve il fanalino di coda Ternana. Playoff nei quali può sperare ancora il Foggia di Stroppa, che però deve battere allo Zaccheria la Pro Vercelli penultima. Chiude lo scontro salvezza tra le due squadre più in crisi del momento: al Rigamonti si sfidano Brescia e Pescara, a secco di vittorie rispettivamente da 4 e 7 gare e in piena zona rossa.