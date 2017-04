Dopo l'anticipo di ieri, nel quale il Frosinone ha raccolto un solo punto, in casa, contro l'Avellino, scendono in campo, questa sera, tutte le altre di Serie B. Occhi puntati, ovviamente, su chi insegue i ciociari, vale a dire Spal e Verona. La squadra di Semplici ospita il Novara, alla ricerca di un posto playoff, mentre gli uomini di Pecchia vanno in scena al Bentegodi contro lo Spezia, in crisi, di Di Carlo. Con una vittoria, entrambe, raggiungerebbero Ciofani e compagni al 61 punti in classifica.



In zona playoff, poi, il Perugia, reduce dalla vittoria con il Vicenza, ospita il Pisa ultimo in classifica di Gattuso; sfide interne anche per il Bari e il Carpi, rispettivamente contro la rediviva Ternana e la Pro Vercelli. Intessenta il match del comunale di Chiavari, dove l'Entella attende l'Ascoli di Favilli e Orsolini. Il Cittadella, invece, è chiamata alla difficile trasferta di Salerno, dove la squadra di Bollini vuole continuare a sognare un posto per la A.



Infine, sfida salvezza tra Vicenza e Trapani, divise da due punti in classifica, e Cesena e Brescia.