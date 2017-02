Dopo il pareggio del Verona di venerdì sera e le partite di ieri, prosegue oggi la 24esima giornata di Serie B. A sfidarsi, alle 12.30, sono Carpi e Cesena, alla ricerca dei tre punti per obiettivi diversi. I padroni di casa per rientrare nella zona playoff, gli ospiti - dopo l'ottima prestazione contro la Roma in Coppa Italia - per uscire da quella playout. Completa il turno il posticipo tra Trapani e Avellino di domani sera.