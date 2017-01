La Serie B torna in campo dopo la pausa invernale per la 22esima giornata di campionato, la prima nel girone di ritorno. I campioni d'inverno dell'Hellas Verona giocano a Latina, dove è appena arrivato il dirigente Lucchesi. Trasferta anche per il Frosinone secondo in classifica, sul campo dell'Entella. Poi c'è lo scontro diretto tra Spal e Benevento, appaiati sul terzo gradino del podio. Il Carpi riceve il Vicenza, mentre il Cittadella ospita il Bari. Turni casalinghi anche per il Brescia di Brocchi e il Pisa di Gattuso, rispettivamente contro Avellino e Ternana. Il Novara fa visita al Trapani ultimo in classifica. Rinviata Ascoli-Pro Vercelli, domenica c'è Salernitana-Spezia, lunedì si chiude col posticipo tra Perugia e Cesena.



NOVITA' - Occhi puntati sui nuovi acquisti del mercato invernale: Zuculini (Verona), Krajnc e Maiello (Frosinone), Mauri (Brescia), Laverone e Moretti (Avellino), Pigliacelli, Rossi e Maracchi (Trapani), Diakité, Ledesma e Monachello (Ternana), Angiulli e Manaj (Pisa), Eramo (Benevento), Costa e Floccari (Spal), Morleo, Parigini e Macek (Bari), Gucher ed Ebagua (Vicenza), Insigne (Latina), Forte e Beretta (Carpi).