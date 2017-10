Dopo le otto partite giocate ieri, continua oggi la dodicesima giornata di Serie B. Due le gare in programma: si parte alle 15 con la sfida per la zona playoff tra Parma e Avellino: ai padroni di casa bastano un gol di Di Gaudio al primo minuto e uno di Roberto Insigne nel recupero per vincere e raggiungere Empoli e Frosinone al secondo posto in classifica. Alle 17.30 è il turno delle due squadre ultime in classifica, Pro Vercelli e Foggia.