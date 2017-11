Dopo le tre gare di ieri, tra cui l'impegno della capolista Frosinone a La Spezia, termina oggi con le restanti otto partite la quattordicesima giornata di Serie B, eccezionalmente quasi al completo di domenica per gli impegni delle nazionali. Apre alle 12.30 il lunch match del Penzo di Venezia tra la squadra di Pippo Inzaghi e il Perugia di Roberto Breda, alla ricerca della sua prima vittoria da tecnico del Grifone dopo due pareggi; i lagunari però con i tre punti si porterebbero addirittura al secondo posto momentaneo della classifica in solitaria.



Alle 15 sei partite: il match clou è senza dubbio quello dello Zini di Cremona tra la Cremonese terza e il Palermo secondo, con i grigiorossi che non perdono da otto partite (era il 19 settembre) e vogliono superare proprio la squadra di Tedino, distante una lunghezza. La Salernitana, a secco di sconfitte addirittura dal 9 settembre e in odore di playoff, è ospite sul campo del fanalino di coda Cesena, mentre il Parma è impegnato sull'ostico campo del Cittadella di Venturato. Il Carpi riceve il Brescia, mentre il Novara, in crisi di risultati, è ospite sul campo della Ternana di Pochesci, a secco di vittorie da quattro turni e sprofondata sul fondo della classifica. Chiude la sfida di bassa classifica del Del Duca tra Ascoli e Foggia, con i rossoneri reduci dall'esonero del ds Di Bari e con uno Stroppa in bilico: chi perde è nei guai.



Chiude il posticipo del San Nicola di Bari, in scena alle 20.30: la squadra di Fabio Grosso, sulle ali dell'entusiasmo, ospita il Pescara di Zdenek Zeman, contestato dai propri tifosi per i risultati deludenti delle ultime gare.