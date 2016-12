Dopo i pareggi negli anticipi Spezia-Vicenza e Bari-Spal, oggi si completa la 21esima giornata di campionato di Serie B, in campo per l'ultimo turno del girone d'andata nel 2016. Si parte alle ore 15 con Salernitana-Perugia: 2-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Donnarumma e Coda che rendono vana la rete al 91' di Dezi. A seguire Novara-Carpi alle 17.30. Poi alle ore 20.30 si disputano le restanti sette gare. Verona (in casa col Cesena) e Frosinone (sul campo della Pro Vercelli) si giocano il titolo di campione d'inverno. Turni casalinghi per Cittadella e Benevento rispettivamente contro Entella e Pisa. Nuova società anche per il Latina, opposto all'Avellino. La Ternana riceve l'Ascoli, mentre il Brescia è impegnato sul campo del Trapani ultimo in classifica.