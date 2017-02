Sono due gli anticipi del venerdì della 27esima giornata di Serie B. Alle 19 il Brescia va in cerca di importanti punti salvezza ospitando in casa un Cittadella ancora in corsa per un piazzamento playoff. Alle 21, invece si lotta per il vertice della classifica oltre che per l'ultimo treno playoff con il Benevento, secondo a due punti dal Frosinone che ospita il Bari ottavo ma a due punti dal quinto posto.