Torna in campo anche la Serie B con il programma del sabato della 17esima giornata. La classifica è sempre cortissima e se la capolista Bari affronterà domani l'Entella nel posticipo domenicale sono tante le squadre che poroveranno già oggi aggancio e sorpasso in vetta.



Alle 15 il Frosinone, a -3 dai baresi, proverà a guarire dalla pareggite che l'ha colpita in 4 delle ultime 5 gare ospitando un Cesena che sta provando ad uscire dalle torbide acque della parte bassa della classifica. Anche il Parma fermo a -3 dopo il ko subito col Carpi proverà l'aggancio in vetta ospitando al Tardini una Pro Vercelli che non vince da due partite.



In netta crescita, ma ancora in difficoltà difensiva è l'Empoli (ferma a -4) che farà visita al Novara reduce dalla vittoria per 3-1 sul Venezia. Due sono invece le vittorie consecutive che stanno rilanciando il Cittadella in zona playoff, con la trasferta di Foggia che si rivelerà decisiva anche nella lotta salvezza dei pugliesi.



Chiudono il programma Brescia-Salernitana, Cremonese-Spezia e Pescara-Ternana che anticiperanno il vero big match di giornata, in programma alle 18 e che vedrà il Palermo, secondo affrontare alla Favorita il Venezia di Inzaghi.