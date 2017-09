Si apre oggi la quarta giornata del campionato di Serie B. La prima sfida sarà Venezia-Spezia alle ore 19.00. La squadra di Inzaghi (foto dal sito ufficiale del Venezia) è reduce dal 2-0 sul campo del Bari, lo Spezia ha vinto l’ultima partita per 2-1 nel derby ligure contro l’Entella. Alle 21 in campo Cesena-Avellino: i padroni di casa finora non hanno ancora vinto in campionato e hanno raccolto solo un punto. Gli ospiti, allenati da Novellino, hanno vinto l’ultima sfida per cinque a uno contro il Foggia.