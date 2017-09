Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B, giunto alla quinta giornata. Impegno casalingo contro il Foggia per una delle capolista, il Carpi, mentre il Frosinone è di scena ad Ascoli, che viene da due sconfitte di fila. La gara di cartello è però quella tra il Perugia di Giunti e dello scatenato Han contro un Palermo reduce dal pari di Foggia. E' in cerca di riscatto il Bari, che viene da due ko di fila, contro la rivelazione Cremonese, in serie utile da tre partite.



Quella di oggi può essere anche la notte dell'attaccante del Cesena Daniele Cacia, impegnato a Cittadella e alla ricerca dei due gol che gli consentirebbero di raggiungere Schwoch a quota 135 gol in Serie B (miglior bomber della categoria). Sfida dal sapore di Serie A quella tra Parma ed Empoli, mentre il Pescara cerca i 3 punti con l'Entella. Chiudono il programma Pro Vercelli-Salernitana, Spezia-Novara e Ternana-Brescia.