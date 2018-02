Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto la vittoria del Bari sul campo della Creonese, prosegue oggi la 26esima giornata di Serie B. Otto le partite in programma, con calcio d'inizio alle 15: l'Empoli prova ad allungare momentaneamente le distanze sul Frosinone in testa alla classifica e ospita il Parma, a secco di vittorie da due partite. Il Palermo vuole rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive e fa visita al Perugia, mentre il Cittadella gioca in trasferta a Cesena.



Il Venezia di Pippo Inzaghi riceve l'Avellino e proverà a fare punti per restare in zona playoff, così come il Carpi, che gioca contro il Foggia rinato e reduce da tre successi di fila. Sfida da metà classifica tra Novara e Spezia, il Pescara gioca contro una Virtus Entella che va a caccia di una vittoria per allontanarsi dalla zona playout. Chiude Salernitana-Pro Vercelli, altre due squadre in piena lotta salvezza.