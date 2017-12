Prosegue la 17esima giornata di Serie B dopo il piatto ricco di ieri. Alle 15 l'Avellino di Walter Novellino non va oltre l'1-1 casalingo con il Carpi. Apre le danze, dopo pochi minuti, Salvatore Molina, pareggia, nella ripresa Jerry Mbakogu. La vittoria, per gli irpini, manca dal 24 ottobre.



Alle 17.30, poi, la capolista Bari cade nella trasferta di Entella. La squadra di Fabio Grosso non allunga in vetta: in Liguria per i biancazzurri segnano La Mantia, Toriano e l'ex De Luca, che non esulta; ai galletti non basta il solito Galano. Ora, in vetta alla B, c'è il terzetto Bari, Parma, Palermo. Settimana prossima ci sarà la super sfida tra Bari e Palermo, nel quale Grosso non potrà contare su Micai, espulso.