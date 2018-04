Dopo il turno infrasettimanale, riecco subito la Serie B, che vive oggi la sua 37esima giornata: l'Empoli, impegnato lunedì col Frosinone, dovrà attendere almeno un altro turno per l'aritmetica promozione in A viste le vittoria di Parma e Palermo. I ducali hanno la meglio sul Carpi grazie alla doppietta di Barillà, i rosanero ne fanno 3 all'Avellino con Coronado, La Gumina e Trajkovski.



Rimanendo in zona playoff, il derby pugliese tra Foggia e Bari: finisce 1-1. Apre un autogol di Gyomber, impatta una rete di Nenè, che sfrutta al meglio un erroraccio di Guarna. Ne approfitta il Cittadella che vince a Salerno: allunga sui Satanelli e accorcia sul Bari portandosi a meno 2. Infine il Venezia, che si ritrova sesto in classifica dopo la vittoria per 3-1 in casa del Novara. Decisiva la doppietta di Marsura.



Infine, in zona retrocessione, la Cremonese, in caduta libera, perde in casa anche contro l'Ascoli, che raggiunge Pescara e Cesena a 39 punti. Cesena che pareggia 0-0 col Brescia..