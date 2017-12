Oggi, 8 dicembre, scende in campo la Serie B. Si inizia alle 12.30, con il Novara che ospita la Cremonese. E' il grande ritorno di Attilio Tesser in Piemonte, visto che fu il tecnico della doppia promozione dalla C alla A. La squadra di Corini vuole svoltare in casa, dove fa fatica, in un match dal sapore di playoff.



Alle 15, poi, la seconda gara di giornata: Ternana-Parma. Da una parte Pochesci, che rischia la panchina, dall'altra D'Aversa e i suoi uomini, che puntano al primo posto solitario almeno per una sera.



Alle 18, Cesena-Pescara: Laribi e soci occupano il quartultimo posto in classifica e vogliono continuare a far bene dopo il pareggio, in 9 contro 11, con il Frosinone; Zeman, con una sconfitta, finirebbe in piena zona playout.



Infine, alle 20.45, Spezia-Foggia chiude il venerdì di B. Altro match caldo per un altro tecnico a rischio, quel Giovanni Stroppa, guida dei Satanelli, che si gioca il tutto per tutto contro lo Spezia. Spezia che lo esonerò nel dicembre 2013.