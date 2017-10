Riparte la Serie B con i due anticipi dell'ottava giornata, non priva di polemiche in virtù delle tante defezioni che le squadre si stanno trovando ad affrontare per le chiamate delle Nazionali.



Alle 18.00 scontro aperto per la zona salvezza fra Salernitana e Ascoli con i padroni di casa in serie positiva da 4 giornate, ma con 3 pareggi.



Alle 20.30 il Cesena in piena crisi di risultati e con Castori in panchina ospita lo Spezia del neoacquisto Gilardino che, però, dovrebbe partire dalla panchina.