Torna in campo in questo venerdì sera anche la Serie B, con l'anticipo della quindicesima giornata: alle 20.45 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone si affrontano i padroni di casa guidati da Moreno Longo e l'Avellino di Walter Novellino. Situazione profondamente diversa per le due squadre: da una parte i ciociari, reduci da sei risultati utili di fila e a un punto dalla vetta occupata dal Palermo, che supererebbero in caso di vittoria; dall'altra i campani, che non vincono da quattro turni e che rischiano di sprofondare nella lotta per non retrocedere.