Prosegue la 30esima giornata di Serie B e allo Stadio Silvio Piola va in scena un match importante per la corsa salvezza: alle 20.30 si gioca Novara-Brescia e a spuntarla sono i padroni di casa in rimonta. Sono infatti le Rondinelle a passare in vantaggio con Bisoli, bravo alla mezz'ora a sfruttare l'assist di Tonali, ma nella ripresa i piemontesi, reduci da tre sconfitte consecutive, emergono: Puscas pareggia al 50', neanche dieci minuti e Sansone firma il gol vittoria, che vale anche il sorpasso in classifica sul Brescia (che però ha una partita in meno).