Dopo le partite di ieri e in attesa delle tre gare del lunedì, continua oggi alle 17.30 il programma della 39esima giornata di Serie B: allo Stadio Piola di Novara si affrontano i padroni di casa di Boscaglia e il Brescia di Cagni. Il Novara è relativamente tranquillo in ottica salvezza e coltiva ancora qualche velleità di playoff, distanti cinque punti, mentre il Brescia deve assolutamente vincere per allontanarsi dalla zona calda e evitare il playout per non retrocedere in Lega Pro. Sfida nella sfida quella tra i due bomber, Andrej Galabinov e Andrea Caracciolo.