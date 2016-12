Novara-Carpi 2-1



Marcatori : 22' Lasagna (C), 29' Galabinov (N), 32' Sansone (N).



Novara : Benedettini, Troest , Mantovani, Scognamiglio , Dickmann , Faragò , Viola (dall'82' Bolzoni), Casarini , Calderoni, Sansone (dal 63' Kupisz ), Galabinov (dal 70' Macheda ). All . Boscaglia.



Carpi : Belec , Struna (dal 69' Poli), Romagnoli, Gagliolo , Letizia, Crimi (dal 72' Concas ), Mbaye , Lollo (dall'83' Bianco), Lasagna, Di Gaudio, Bifulco . All . Castori.



Arbitro : Marinelli .



Ammoniti : 5' Faragò (N), 15' Di Gaudio (C), 19' Troest (N), 34' Crimi (C), 47' Viola (N), 56' Dickmann (N), 77' Lollo (C), 85' Casarini (N), 86' Benedettini (N).