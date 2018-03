Scontro delicato nella bassa classifica di Serie B. Domani si affrontano il Novara, 17esimo con 35 punti e il Cesena, che con 34 punti è 19esimo, in piena zona play out. I romagnoli cercano il sorpasso, ma non vincono in Piemonte dal 2013. Il ritorno al successo è dato a 4,00 sul tabellone 888sport.it, dove sono gli azzurri a partire da favoriti, a 2,05. Pareggio poco utile a entrambe, sulla «X» si gioca a 3,05. Sia il Novara che il Cesena hanno qualcosa da registrare in difesa: i piemontesi hanno subìto gol nelle ultime 10 partite giocate, i romagnoli hanno in assoluto la terza peggior difesa del torneo (50 reti incassate) che diventa la seconda (con 33 gol subiti in 16 gare, 2,06 a partita) se si considerano solo le gare esterne. La scommessa sul Goal, quindi su entrambe le formazioni in rete, è data a 1,82.