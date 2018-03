Si chiude questa sera il programma della 33esima giornata di Serie B. Alle 19 si sfideranno Novara-Cesena, alle 21 Perugia-Cremonese. Nel match del Piola in ballo ci sono punti salvezza: sestultima contro quintultima, divise da un punto. I padroni di casa arrivano da un punto nelle ultime due, mentre gli ospiti non vincono dal 3 marzo, dalla sfida contro lo Spezia.



Nell'altra gara della serata, invece, c'è profumo di Serie A: gli umbri, dopo averne vinte 5 di fila, hanno pareggiato 1-1 contro il Cesena; i lombardi, invece, sono in crisi di risultati, con i 3 punti che mancano dal 20 gennaio. Per i grigiorossi solamente 6 punti nelle ultime 10. Urge una vittoria per continuare a sognare la A.