Il Verona per allungare sulla quarta in classifica, raggiungere il Frosinone secondo e non far scappare la Spal, prima. Di fronte la squadra di Pecchia si troverà un Novara voglioso di rialzarsi dopo le sconfitte con Ternana e Spal e pronto ad accorciare sulla zona playoff, che in caso di vittoria disterebbe un solo punto.