Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, nel corso della riunione del 13 febbraio 2018, ha assunto le decisioni qui riportate circa le sanzioni dei giocatori di Serie B in seguito alla quarta giornata di ritorno.



Squalifica per una giornata effettiva di gara

Calciatori espulsi

Coronado Igor (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



Ghiglione Paolo (Pro Vercelli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



Rigione Michele (Ternana Unicusano): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



Squalifica per una giornata effettiva di gara

Calciatori non espulsi

Basha Migjen (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Bergamelli Dario (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Castiglia Luca (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Ceccarelli Luca (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Loiacono Giuseppe (Foggia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



Scavone Manuel (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).