Cambia il regolamento dei playoff per la Serie B 2017/2018. Fermo restando la promozione diretta delle prime due squadre classificate, i playoff si disputeranno se la terza classificata non avrà un vantaggio sulla quarta superiore a 14 punti. Prenderanno parte alla fase finale del torneo i sei club che avranno concluso il campionato tra la terza e l'ottava posizione. Per quanto riguarda il playout, si disputerà con match di andata e ritorno se il distacco tra quartultima e quintultima classificata non sarà superiore a 4 punti, fermo restando la retrocessione diretta delle ultime tre squadre classificate.