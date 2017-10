Otto giornate giocate e tre squadre sono in vetta alla classifica di Serie B con 14 punti: il Frosinone, ko a Novara, è stato raggiunto dall’Empoli (che ha battuto il Foggia) e dal Palermo (che ha chiuso sul pari la sfida con il Parma). E sono proprio i rosanero, secondo i bookmaker, a condurre le danze su chi arriverà primo a fine stagione. Sulla squadra siciliana si punta a 6,50 su 888sport.it, ma Empoli e Frosinone non mollano: entrambe sono piazzate a 7,00 per il primato. Nonostante due turni a vuoto il Perugia resta in zona top, sia in classifica (13 punti) che nelle quote. I biancorossi da primo posto sono dati a 9 volte la scommessa. Più staccate Parma e Bari, entrambe a 12,00, mentre Venezia e Cittadella (a 13 punti come il Perugia) pagherebbero entrambe 17 contro 1. A 15,00 il Pescara allenato da Zeman, che ha raccolto 10 punti fino a qui.