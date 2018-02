Si chiude questa sera, con il posticipo, la 25esima giornata di. I padroni di casa, reduci dal pesante ko contro l’Empoli, hanno la possibilità, con una vittoria, di riagganciare la coppia Empoli-Frosinone in testa alla classifica, portandosi a +8 dalla quarta in classifica (al momento il Cittadella). Per "cancellare" i playoff ne servono 15 tra terza e quarta.Di fronte, però, ci sarà una delle squadre più in forma dell’intera B, quelche arriva da 2 vittorie consecutive contro Virtus Entella ed Avellino, che con 3 punti si porterebbe a ridosso della zona playoff. Alle 20.30, al Barbera, Palermo-Foggia. Chi per rinascere, chi per continuare a stupire.