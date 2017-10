È l’unica squadra ancora imbattuta in Serie B, per il Palermo le quote prevedono una giornata durissima contro il Parma. Senza sette giocatori, convocati dalle rispettive nazionali, i rosanero ritrovano i gialloblù dopo due anni e dopo quattro sconfitte negli ultimi cinque scontri diretti. Premesse complicate che sul tabellone 888sport.it danno a Tedino e i suoi solo un minimo margine di vantaggio al Barbera: l’«1» si gioca a 2,55, seguito a ruota dal «2», a 2,88, con il pareggio dato a 3,05. Fin qui è stato un campionato a forte impronta Under per il Palermo, che ha chiuso con il punteggio “basso” cinque delle sette giornate disputate, mentre il Parma si è fermato a quattro. Un’altra partita da meno di tre reti complessive è favorita a 1,50, per l’Over si sale a 2,48. Nei cinque precedenti più recenti l’esito alto è stato quasi una costante - in quattro occasioni sono state segnate almeno tre gol - così come il Goal, che pure è arrivato quattro volte: entrambe le squadre a segno nella sfida di domenica pagherebbero 2,05.